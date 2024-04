Alice Milliat, la femme olympique

"Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte". Face au discours misogyne que Pierre de Coubertin et ses acolytes tiennent depuis 1896, Alice Milliat s'est promis de mener, envers et contre tous, les femmes aux Jeux olympiques. La jeune Alice avait pourtant tout fait, à l'école, pour échapper à l'ennui des cours de gymnastique hygiéniste. Des années plus tard, lors d'un séjour à Londres, elle découvre l'aviron et se prend de passion pour le sport. Mais en ce début de xxe siècle, celui-ci est encore une affaire d'hommes. Pas de quoi freiner Alice qui réussit, par sa force de conviction, à fédérer la pratique sportive féminine naissante, avant de se lancer dans la bataille de sa vie : l'accès des femmes aux JO. Faisant fi du refus du CIO, elle organise en 1922, à Paris, les premiers Jeux olympiques féminins. Cet événement marque le début d'un combat acharné qui changera le cours de l'histoire du sport... Derrière Alice Milliat, c'est toute une génération d'athlètes qui se met en piste et pose les jalons de la parité olympique. Journaliste indépendante, Sophie Danger collabore à divers médias (notamment ABLOCK ! , spécialisé dans le sport féminin), écrit et réalise des documentaires (dernièrement, AJ Hackett, sa majesté de l'extrême).