Sous un titre qui sent la mauvaise propagande télévisuelle, voici une série de dessins de Gilles Rochier à propos des manifestations en France. Son regard précieux d'observateur fin et sensible a déjà été salué pour ses bandes dessinées, notamment Temps mort, Ta mère la pute, La petite couronne, Faut faire le million (6 pieds sous terre) ou Solo (Casterman). Deux livres ION sont également disponibles, Bastion et Message de service. Les dessins bouillonnants de La France a peur ne parlent pas d'une manifestation en particulier, mais du mécanisme d'affrontement qui s'est mis en place entre forces de l'ordre et manifestant·es. Gilles Rochier ne fait pas de discours prêt à l'emploi, on parcourt le livre avec effroi devant les regards égarés qui affleurent de tous côtés, on en ressort avec bien plus de questions que de grandes vérités. Rochier est un témoin effaré de l'ambiance sociale de ces dernières années et espère ne pas annoncer les prochaines...