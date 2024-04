VIETNAM JOURNAL Volume 7 : La Vallée de la Mort & Hamburger Hill

VIETNAM, Avril 1968. Scott "Journal" Neithammer, reporter de guerre, poursuit sa couverture du conflit sur le terrain en compagnie des jeunes marines. Le commandement US décide de lancer une vaste offensive dans la Vallée d'A Shau, à la frontière du Laos, zone sanctuarisée par le Viet Cong et puissante base de soutien en hommes et en matériel. Opération de grande ampleur, et évènement marquant du conflit alors sur le point de déborder hors des frontières du Vietnam ! En deuxième partie de ce volume, on retrouve également l'intégralité du strip réalisé par Don LOMAX qui relate la fameuse bataille d'HAMBURGER HILL, colline tenue par les Marines sous un pilonnage dévastateur Viet Cong.