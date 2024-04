Les Santiago Boys . Une utopie technologique

Ce livre raconte l'histoire des Santiago Boys, de jeunes ingénieurs qui ont tenté de construire leur propre Internet socialiste à la demande de Salvador Allende, alors fraichement élu président du Chili. Recrutant au culot un fringant homme d'affaires britannique, Stafford Beer, l'improbable équipe conçoit un système informatique de gestion de l'économie chilienne en temps-réel nommé Cybersyn, alors que le Chili tente de survivre aux assauts conjoints de la CIA, du géant de la tech ITT, et des partisans de la droite locale. Basé sur deux années de recherche et plus de 200 entretiens, ce récit narré par Evgeny Morozov éclaire les débats actuels sur les nouvelles technologies, qu'il s'agisse de leurs dérives (surveillance, propagande et contrôle) ou de leurs possibilités utopiques.