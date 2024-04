"Cette jeune fille naïve et téméraire qui, à l'été 1944, fut emmenée, menottes aux poignets, au siège de la Gestapo, était celle qui, bien plus tard, deviendrait ma mère. Pourquoi, à dix-huit ans, s'était-elle engagée dans la Résistance ? Qu'avait-elle tu ? " Cette histoire est celle d'un courage. C'est aussi celle d'un amour, celui de Ginette et de Jean, le jeune Juif flamboyant pour qui elle affronta tant de dangers. En cheminant sur les traces de sa mère, l'auteure reconstitue les années de l'ombre d'une femme passionnée qui se révolte contre la fatalité de l'Histoire et combat pour la liberté. "Une histoire émouvante, intime, délicate". Léa Salamé, France Inter Nicole Bacharan est écrivaine, historienne, spécialiste des Etats-Unis, auteure d'une vingtaine d'essais et romans. La plus résistante de toutes est son ouvrage le plus personnel. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix Simone Veil 2023, et a été salué unanimement par la presse et les lecteurs.