Un art de parcourir le monde. Paris - Hong Kong à vélo

Prix du témoignage de l'aventure 2020, Florian Coupé raconte son tour du monde à vélo de Paris à Hong-Kong en un an, traversant 23 pays et plus de 11 000 kilomètres. A l'orée de leurs 30 ans, Florian Coupé et sa compagne décident de rallier à vélo l'Océan Pacifique depuis Paris. Au fil des jours, le relief révèle la réalité des peuples, de l'histoire et de la carte : les Balkans, la Turquie, l'ancien Empire perse, les Indes, la péninsule indochinoise... A mesure que la route déroule ses kilomètres, les voyageurs se délestent du superflu en même temps que prennent vie les récits des écrivains-aventuriers. "Voici l'expérience personnelle d'un homme comme les autres, mais qui avait décidé d'être propriétaire de sa vie". Patrice Franceschi Diplômé de Polytechnique, Florian Coupé est aujourd'hui ingénieur et officier de réserve au sein des Chasseurs Alpins. Il a notamment travaillé trois ans comme ingénieur d'étude avant de quitter sa vie sédentaire pour un grand voyage à vélo d'un an, de Paris à Hong-Kong.