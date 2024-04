Ubac. Avec 1 CD audio

Sculpteur de mots, scruteur de rêves, voyageur des nuits, Eyan est un passager clandestin sorti du sombre pour errer dans un monde de guitares et de claviers. Un philosophe, lecteur des vanités humaines, prenant à pleines mains, la glaise de la musique jusqu'à faire chanter la vie, exorciser ses rages, apprivoiser ses peines. Il prêtera ses notes et ses mots au label humanitaire Amnesty International et au terme de plus d'une dizaine d'albums jetés aux étoiles, il entame sa grande traversée : l'Ubac.