Lorsqu'en 1871, la désargentée et intrépide Philomela Drax reçoit une lettre de son richissime grand-père déclarant qu'il craint pour sa vie à cause d'une famille peu scrupuleuse, les Slape, elle se précipite à la rescousse. Mais le temps presse, car Katie Slape, une jeune femme dotée d'un don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins... Démarre alors une traque endiablée, des rues poussiéreuses d'un village du New Jersey aux trottoirs étincelants de Saratoga, en passant par les quais de New York, Philo poursuit Katie... à moins que ce ne soit l'inverse : ? Car personne n'échappe à Katie la Furie : !