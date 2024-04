Bernard Guillouët. Une vie d architecture. Une vie darchitecture

Bernard Guillouët (1929-2022) est né à Auray en Bretagne. Il suit des études d'architecture aux Beaux-Arts de Paris et à l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris. Diplômé en 1961, il ouvre un cabinet à Vannes en 1963 et le transfère à Arradon en 1996. Il est membre du corps des architectes-conseils de l'Etat. Ses réalisations se situent essentiellement dans le Morbihan et dans la Sarthe et concernent tant le secteur privé que public. Parmi ces dernières on peut citer L'Orientis à Lorient (gare) ou dans le domaine de l'habitat social, de nombreux projets remarqués pour leur qualité, tel l'ensemble résidentiel Avel Mor à Cliscouët, Vannes, pour lequel il est lauréat du Palmarès national de l'habitat. On lui doit également le bâtiment des Archives départementales du Morbihan à Vannes, construit entre 1990 et 1993. Mais c'est aussi pour ses villas tout autour du golfe du Morbihan que Guillouët reste comme un grand nom de l'architecture contemporaine, qui suscite respect et admiration chez ses pairs et parmi les amateurs. De facture moderne, aux lignes marquées, parfois avec toit-terrasse, fondues dans le paysage, elles font penser à d'autres grands noms du XXe siècle, tel Franck Lloyd Wright. Ce beau-livre, le premier à être consacré à Bernard Guillouët architecte, traverse, illustre et commente toute sa production, au fil d'archives et de photographies très nombreuses. Avec une chronologie synthétique de l'ensemble de ses réalisations à la fin.