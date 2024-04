Your Turn to Die Tome 3

A ton tour de mourir ! Le grand jeu a finalement commencé. La règle de base est on ne peut plus simple : choisir un joueur dans un vote à la majorité pour l'envoyer à la mort ! Mais dans le jeu, chaque participant dispose d'une carte, et Sara se voit attribuer le rôle de Maître des clés, ce qui signifie que si elle est choisie comme victime, tout le monde mourra !