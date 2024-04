Voyager autrement en France

50 expériences écoresponsables Voyage durable, voyage écoresponsable, écotourisme... Des sujets dont tout le monde parle et qui voient les initiatives se multiplier. Concrètement, de quoi s'agit-il ? D'abord de l'envie de prendre soin de notre planète pour continuer à profiter de ses trésors, et donc des tentatives de voyager autrement qui en découlent. Pratiquement, cela concerne les modes de transports, le choix de ses visites et activités sur place, les relations avec les habitants des territoires visités ou encore les types d'hébergement ou de restaurations. Elodie Rothan, qui sillonne la France depuis des années pour Lonely Planet, propose une sélection des innombrables initiatives qui voient le jour en France. Ces 50 expériences sont regroupées en 4 thématiques : - Slow tourisme et déconnexion : des plus évidentes, comme la marche ou le vélo, aux plus profondes comme la méditation dans la grotte de Pech Merle ou le bain de forêt dans les Vosges - Expériences au plus près de la nature : apprendre à reconnaître les plantes sauvages dans la vallée de la Bruche, pister les animaux dans le Vercors, s'initier au bushkraft en Ardèche - Partager avec les habitants de nouvelles relations avec leur territoire : cueillir des algues puis les cuisiner sur le littoral ligérien, travailler le miel et faire ses savons chez Abaé en Bretagne - Les nouveaux types d'hébergements : séjourner à la ferme de Chalas, maison solidaire ; Faire un atelier d'écoconstruction à Cantercel, sur le Larzac ; expérimenter une "permaculture sociale" aux Chantiers Tramasset