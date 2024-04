Ils sont la Lignée Gentiane, la Maison des Fleurs. Ils sont mille. Mille clones âgés de six millions d'années, tous issus d'Abigail Gentian et d'une époque où l'humanité n'était encore qu'à l'orée de l'ère stellaire. Depuis tout ce temps, ces fragments éparpillés parcourent la galaxie, spectateurs de l'aventure humaine à travers l'espace, là où empires et conquêtes fabuleuses se fracassent sur la noria du temps. Tous les deux cent mille ans, après un tour complet de la galaxie, les membres de la Lignée se réunissent pour échanger souvenirs et expériences. C'est la Millième Nuit, une fête sans pareille. Or, pour cette trente-deuxième réunion, Campion et Purslane sont en retard. Un détail ? Pas vraiment. Car dudit retard pourrait bien dépendre le devenir de l'ensemble de la Voie lactée, et peut-être même bien au-delà Né en 1966 au Pays de Galles, Alastair Reynolds mène pendant des années une double carrière d'écrivain et d'astrophysicien au sein de l'Agence Spatiale Européenne avant de se consacrer à l'écriture à temps plein en 2004. Son cycle des "Inhibiteurs" est traduit dans le monde entier. ? Si le Publishers Weekly le considère comme l'un des auteurs de hard SF les plus doués de sa génération, il est avant tout l'héritier direct de cette science-fiction inventée par Olaf Stapledon, celle du parfait vertige et de l'émerveillement. A ce titre, nul doute que La Maison des Soleils est une manière de chef-d'oeuvre. "Une aventure aussi palpitante qu'époustouflante". The Time Traduit de l'anglais par Pierre-Paul Durastant iIllustration de couverture par Amir Zand