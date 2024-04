Du nouveau monde. Tome 1

Mille ans après notre ère, le monde est en paix. A Kamisu 66, une communauté rurale japonaise bâtie au coeur d'une nature luxuriante, les habitants vivent dans l'harmonie et l'égalité. Quant aux menaces extérieures, elles sont tenues à distance grâce au Cordon sacré. Comme tous les adolescents, Saki et ses amis attendent avec impatience d'être initiés au jyuryoku, un puissant pouvoir psychique. Et si la réalité était plus sombre et plus inquiétante que celle qui leur a été enseignée ? Leur trop grande curiosité risque de mettre en péril cette fragile utopie... Le 1er tome d'une saga de science-fiction japonaise inoubliable. Lauréat du Grand Prix Nihon SF