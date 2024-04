Géographie de l'amour. Une autre histoire du bon Samaritain

L'amour et le temps ne font pas toujours bon ménage, c'est bien connu. Mais que dire de l'amour et de l'espace ? L'amour du prochain est souvent un défi - mais oserait-on parler d'un amour du lointain ? C'est le pari que relève avec brio Marie Grand : cartographier la charité, vaste terra incognita dont elle explore les lieux insoupçonnés. Pour cela, elle s'inspire autant de la philosophie de Paul Ricoeur que de la Bible ou l'art de Rembrandt. Libre dialogue donc entre les sciences humaines, l'Ecriture, la peinture, tout en gardant un regard constant sur notre actualité. Voici, par une plume vive et originale, une histoire du bon Samaritain qui rend toute sa place au personnage souvent négligé de l'hôtelier. Car, au-delà des élans de générosité, le service efficace et durable exige le renfort d'institutions. Dans cette Géographie, les sentiers éthiques doivent à terme rejoindre les routes politiques et économiques. Un livre qui réinterroge les grands textes pour mieux nous aider à questionner nos vies. Agrégée de philosophie, Marie Grand enseigne en classes préparatoires et donne régulièrement des conférences publiques au Collège supérieur de Lyon, qu'elle dirige. Chroniqueuse pour le journal La Croix, elle signe ici son premier livre.