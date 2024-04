Fontevraud. L'abbaye royale. L’abbaye royale de Fontevraud

Fondée au XIIe siècle par Robert d'Arbrissel, l'abbaye royale de Fontevraud occupe une place majeure et singulière dans l'histoire religieuse et culturelle médiévale. Première abbaye mixte dirigée par une femme, nécropole royale où reposent les gisants de la lignée Plantagenêt, elle jouit d'une renommée exceptionnelle pendant plus de six siècles. Pourtant, en 1789, la révolution entraîne le départ des religieux et religieuses de l'abbaye de Fontevraud et elle n'est sauvée de la ruine qu'en devenant prison. Cette période carcérale austère prend fin en 1963 - voire 1985 - départ des derniers détenus, l'abbaye bénéficie ensuite de nombreux travaux de restauration et de réhabilitation afin de préserver son héritage. Elle devient alors un pôle culturel unique avec de nombreuses expositions et installations artistiques ou des résidences d'écriture en cinéma d'animation. Son rayonnement international est renforcé par l'ouverture en 2021 d'un musée d'art moderne. Les articles de ce numéro hors-série de la revue 303, rédigés par de nombreux spécialistes, proposent de redécouvrir cette histoire exceptionnelle et de témoigner de sa constante évolution.