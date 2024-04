Black Rose Alice - Nouvelle édition - Tome 4 (VF)

Dans Black Rose Alice, conte macabre et moderne, Setona Mizushiro revisite le mythe du vampire de manière étonnante. Entre parasitisme et amours impossibles, laissez-vous envoûter par les méandres de cette tragédie. La disparition de Léo a chamboulé le quotidien d'Alice. Alors que ses prétendants redoublent d'efforts pour la séduire après la mort de leur rival, elle pleure encore son ami et prend conscience de la vulnérabilité des vampires. Confuse quant à son rôle au sein du nid, elle trouve le journal intime d'une jeune femme qui vivait dans la demeure de Dimitri un siècle plus tôt. C'est peut-être l'occasion pour elle d'en apprendre plus sur le passé de l'énigmatique vampire...