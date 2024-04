Voyages itinérants à vélo en France

50 parcours pour partir de 2 jours à 2 semaines 50 itinéraires accessibles en train, pour partir plusieurs jours à vélo, près de chez soi ou à l'autre bout de la France Des parcours classés par durée : un week-end (2-4 jours), une semaine (5-9 jours), deux semaines (10 jours et plus) Une équipe d'auteurs (hommes et femmes) qui parcourent la France depuis des années à deux roues et proposent des itinéraires de leur cru ou plus connus : la Seine River Trail, D'Annecy à Crest par les grands lacs alpins, la traversée du Morvan en gravel, De Toulouse à Arles par les Causses... Pour chaque voyage à vélo proposé, ils conseillent le mode d'hébergement le plus agréable (en camping, en bivouac, en gîtes ou à l'hôtel), selon l'offre disponible, la saison ou la difficulté. Des focus sur les curiosités naturelles et culturelles des lieux traversés Gravel et bikepacking sur des pistes, avec un vélo tout chemin le long de canaux, avec un vélo de route pas trop chargé pour passer les cols... toutes les options sont au programme. Chaque itinéraire est accompagné de sa trace GPX à télécharger. Une feuille de route présente à chaque fois la distance, le dénivelé positif, la difficulté estimée, la meilleure saison