Mélancolie de l'Europe

Ce livre regroupe l'ensemble des textes, la plupart inédits, de Stefan Zweig sur l'Europe, dans la période qui a précédé puis suivi la Grande Guerre et mené au second conflit mondial. Ce recueil regroupe 17 textes écrits entre 1909 et 1941. Publiés à l'origine dans la presse germanophone, ces oeuvres - articles, manifeste, conférence - retracent le cheminement intellectuel d'un humaniste qui, au fil d'une actualité tragique, va se doubler d'un pacifiste de plus en plus en convaincu. Zweig s'y fait le chroniqueur d'une époque de fièvres et de menaces. Ce livre présente certaines facettes peu connues de son auteur, qui, après quelques errements nationalistes (" Le Pays sans patriotisme ") s'est engagé de plus en plus intensément en faveur de la paix, sous l'influence de son ami Romain Rolland. On y trouve ainsi une fiction documentaire sur la signature du traité de Versailles (" L'Echec de Wilson "), un essai visionnaire sur l'uniformisation des villes européennes (" La Monotonisation du monde ") et quantité de réflexions sur l'histoire mouvementée du continent (" L'Idée européenne dans son développement historique ") ainsi que sur les possibilités de son unification. A ce titre, un texte comme " La Désintoxication morale de l'Europe " préfigure de manière étonnante ce que pourrait être une union européenne fondée sur l'amitié entre les peuples et nourrie de 2 000 ans de culture commune.