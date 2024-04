Magie et sentiments. Les secrets de Longdawn, Edition collector

Mariages arrangés, secrets bien gardés et mages redoutés... Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact, mais en 1855 la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luke Hexeter est un mage redouté, expert en duels et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des terriens. Sa soeur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des Lunaires. La rencontre a lieu à Buckinghart Palace, où les promis se découvrent sans déplaisir... A cette occasion le mage Luke fait la connaissance de la belle et mystérieuse Sheva, la soeur de Nathaniel. L'ambiance est électrique, tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain. Mais sont-ce là leurs seules missions ? Au coeur d'une Longdawn en effervescence, marquée par les meurtres sanglants du Vampire de Blackchurch et des négociations diplomatiques sous haute tension, les secrets sont partout qui dissimulent les rapprochements les plus inattendus....