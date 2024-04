Dans tes yeux - Un amour dans le ghetto

Bouleversant " Oui, en 1941, dans le ghetto de Varsovie de mon enfance, l'amour était présent. Dans tes yeux raconte l'histoire d'un rêve d'amour et celle du mal absolu. Ce mal dont je suis l'un des survivants. L'un des témoins. Mais témoigner du mal nous préserve-t-il de son retour ? Dans tes yeux est le cri d'amour d'une jeune fille. Une jeune fille qui pensait comme Anne Frank, alors que celle-ci connaissait d'avance son destin tragique : Je continue à croire que les hommes sont fondamentalement bons et généreux. " Dans ce roman où résonne le cantique des cantiques, le plus beau chant que la Bible nous ait légué, Marek Halter livre un message bouleversant d'amour, de mémoire et de paix.