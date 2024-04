L'encyclopédie de la santé naturelle

L'OUVRAGE LE PLUS COMPLET POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTE DE MANIERE NATURELLE ! Sophie Lacoste est journaliste dans le domaine de la santé naturelle depuis plus de trente ans. Au cours de sa carrière, elle a pu voir l'évolution des pratiques et, surtout, recueillir une multitude d'informations pour (re)prendre en main sa santé. Elle réunit dans cette encyclopédie tout ce qui lui semble pertinent pour que chacun devienne le plus autonome possible en matière de santé. Bien entendu, l'idée n'est aucunement de remplacer les médecins, mais de prévenir un maximum de soucis et de répondre de manière simple aux petits maux de tous les jours. Soigner un rhume, calmer des douleurs articulaires, prévenir les infections urinaires, éviter un bouton de fièvre, dormir sur ses deux oreilles... De nombreux problèmes peuvent trouver leur solution de manière simple, rapide et peu onéreuse. Vous découvrirez dans ce guide de référence : - Les remèdes : de l'acérola au zinc, ce qu'ils peuvent soigner ou soulager. - Les indications et symptômes : de l'acné au zona, comment les traiter. - Les différentes pratiques, techniques et thérapies : de l'acupression au yoga, comment elles vous aident à recouvrer la santé. Un livre pratique à toujours garder à portée de main !