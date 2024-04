Aughrus point

L'Irlande est une île belle et sauvage. Ses filles lui ressemblent. Quand les circonstances obligent Ciara McMurphy à revenir sur ses terres natales, en tant que policière, elle replonge sans plaisir dans un monde qu'elle avait oublié. Celui des luttes indépendantistes. Celui de la violence et de la folie qui se danse. Celui où la mythologie celtique explique tout. Le silence de ceux qui détestent la Garda Síochána (police irlandaise) presque autant que les Anglais. Le vieux Zac McCoy et les hommes de son clan sont toujours là, à veiller sur leurs fantômes. La vengeance est-elle un hasard ? Gérard Coquet est le vrai nom du deuxième "clavier" de Page Comann avec Ian Manook. "Souviens-toi de Sarah" et "OUTAOUAIS" ont été signé sous ce pseudo. Son pays de prédilection est l'Irlande où il a séjourné à de nombreuses reprises et dont il s'est imprégné de la culture.