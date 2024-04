La momie palermitaine

Février 1990. Constantin est seul sur son voilier, le Némésis. Esther est allée dans sa famille et Houman en classe de neige. Lors d'un apéro au bar des pêcheurs, il rencontre deux jeunes femmes, une Anglaise, et une Sicilienne : Giada, qu'il se propose d'accueillir sur le Némésis. Ils font l'amour. Au petit matin, elle a disparu en oubliant un sac fermé par une étrange serrure. A l'intérieur du sac, une ignoble horreur. Constantin poussé par la curiosité et son désir de revoir la jeune femme, débarque dans la capitale sicilienne pour retrouver Giada et lui rendre son bien. Il va alors se trouver embarqué dans une quête palpitante jusqu'à Corleone, patrie de tous les mafieux où Giada est retenue captive, mais il n'est pas au bout de ses surprises... Suivez Constantin alias " Le Grec " à la découverte rocambolesque et savoureuse de Palerme, qui comme Marseille, charme autant qu'elle fait peur. Del Pappas, l'éternel amoureux de Marseille, avec ce 23ème épisode des aventures de Constantin alias " le Grec ", nous entraine dans une folle aventure au pays de la mafia.