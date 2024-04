Mieux vaut des remords que des regrets. En effet lorsque sera venu l'inévitable moment du bilan de sa vie, lister les "Et si j'avais... " n'est-il pas moins engageant que de sourire, voire de franchement rire en se remémorant les "Je n'aurais peut-être pas dû... " ? Oser penser, oser dire, oser faire, oser tomber, oser se faire mal, oser être grisé... oser vivre. Le choix des remords possibles, c'est ce que les deux protagonistes de cette histoire ont fait, chacun à leur manière. M. a de surcroît fait le choix de livrer sa version de leur histoire d'amour à Obi Ocha, celui avec lequel elle l'a vécue. A travers le récit de sa vision de leur relation, M. a mis en mots ses remords, mais pas seulement. Elle a interrogé le sujet de la relation amoureuse et son infinité de ramifications. Constats, remarques, angoisses, questions, déclarations... Tout est simple et complexe, particulier et général, personnel et universel.