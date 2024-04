Aviver son souffle. Au fil d’instants d’exigence

Qu'est-ce qui relie entre eux et à nous les faits de notre vie quotidienne ? Sinon les évènements de tous ordres dans l'espace et dans le temps. Et la façon dont nous les interprétons. Qu'ils soient d'ordre géopolitique, social ou écologique, économique, technique ou sociétal, d'ordre spirituel ou moral, ces évènements configurent notre vie. L'auteur nous pousse à écouter ces actualités en ayant à l'esprit une certaine distance pour mieux agir tout en comprenant l'interrelation entre nous, les autres et ce monde à la fois dangereux et violent, mais aussi passionnant et enrichissant. Il rassemble ici 35 chroniques écrites au fil du temps.