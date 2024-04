Vampeerz - Tome 5 (VF)

Dans Vampeerz, série mêlant habilement romance, action et horreur, suivez le quotidien d'une adolescente qui tombe amoureuse d'une vampire désirant mourir... Avec une narration fluide et juste ce qu'il faut de désinvolture, Akili propose une série particulièrement efficace. L'année scolaire suit son cours, et l'heure de la classe découverte est enfin arrivée. L'occasion rêvée pour Ichika de partager des moments de complicité avec sa vampire préférée ! Mais dès le premier jour, la jeune fille apprend que sa meilleure amie, Maho, lui cache quelque chose... Aria, quant à elle, se remémore sa rencontre avec Chiyo, la grand-mère d'Ichika.