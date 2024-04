15 m² de potager, 100 kilos de légumes récoltés, 100 recettes de janvier à décembre

Cuisinez au fil de l'année 100 recettes composées à partir des récoltes de votre (tout petit) potager Pas besoin de beaucoup d'espace pour cultiver et consommer ses propres légumes ! De janvier à décembre, découvrez comment optimiser au maximum les plantations de votre potager de 15m, et apprenez à cuisiner et conserver de 100 façons différentes les fruits, légumes et herbes offerts par votre jardin. Découvrez les bases de la permaculture et définissez des zones pour faire pousser fruits, légumes et herbes, au sol et en hauteur, sur 15m seulement 100 recettes flexitariennes mettant à l'honneur vos récoltes Des astuces, gestes, conseils pour faire vivre votre potager toute l'année