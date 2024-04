Jimbôchô Sisters Tome 1

Jimbocho, le paradis des bouquinistes. Les soeurs Karakida s'y installent comme elles peuvent, après la reprise de la librairie de leur regretté grand-père Véritable mine d'or pour les collectionneurs, elle abriterait des chefs-d'oeuvre de l'édition et certains semblent prêts à tout pour mettre la main sur ces trésors de la littérature. Entre la gestion de la librairie pour Tsugumi, les soirées arrosées et les peines de coeur d'Ichika et la vie lycéenne rebelle de Minoru, le quotidien déjà haut en couleur de ces trois jeunes filles risque de ne pas être de tout repos ! Après Sing Yesterday For Me et Les Mystères de Taishô, Kei Toume revient avec Jimbôchô Sisters, une comédie aux personnages féminins haut en couleurs dans le célèbre quartier japonais de Jimbôchô.