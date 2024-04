Je fabrique mes propres bracelets tibétains !. 10 bracelets pour attirer sérénité et harmonie

Vous aimez les jolis bracelets tibétains mais n'avez jamais trouvé celui qui vous correspondait parfaitement ? Et si vous le fabriquiez vous-même ? Découvrez l'origine de ces bracelets, les bienfaits qu'ils peuvent vous apporter au quotidien, puis lancez-vous dans leur création en vous laissant guider par les techniques de base illustrées et les explications détaillées de l'auteure. Avec, en plus, une première découverte des vertus et des cristaux à même d'agir sur les énergies physiques et psychiques. Vous pourrez ensuite choisir vos bracelets en fonction de vos besoins. Sentez-vous en harmonie toute l'année avec votre bracelet au poignet !