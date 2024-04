Fioles magiques & sachets de sorts. 40 recettes DIY pour mettre de la magie dans sa poche

40 recettes DIY de fioles et sachets de sorts positifs Grâce aux fioles magiques et sachets de sorts faites entrer la magie verte dans de petits contenants aux puissants effets Vous y placerez fleurs et feuilles séchées petits cristaux sels marins éléments glanés dans la nature ou petits messages écrits avec une intention forte et un but précis &NewLine ; Leur réalisation est déjà un rituel en soi et ils ont de nombreux atouts très simples à réaliser avec des ingrédients faciles à trouver et en petites quantités donc peu coûteux Et comme il suffit de les avoir sur soi ou près de soi spell jars et sachets médecine s'adaptent à toutes les situations en toute discrétion &NewLine ; Les recettes proposées vous soutiendront dans de nombreux moments et besoins de vie retrouver ou renforcer l'amour de soi ou romantique accueillir l'abondance et la réussite traverser des périodes ou événements difficiles éloigner le négatif stimuler l'énergie mentale et la créativité ou encore favoriser votre évolution spirituelle&NewLine ; N'attendez plus pour glisser ces trésors de magie dans votre vie