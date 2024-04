Les Confessions d'Arsène Lupin

Qui a bien pu poignarder M. Cherpoulet lors de la vente aux enchères de l'hôtel Drouot ? Et pour un tas de vieilleries inutiles ? Aux yeux de la police, la jeune héritière Eulalie de Ballancourt et sa tante Berthe, les acheteuses du lot fatal, sont les suspectes idéales. Elles prétendent vouloir restituer les biens au descendant de leur véritable propriétaire, oron vient justement de repêcher dans la Seine le corps sans vie de celui-ci... Et cette funeste coïncidence sedouble d'une rumeur : le lot mènerait à un prodigieux trésor. Il n'en faut pas davantage pour éveiller l'intérêt d'Arsène Lupin ! Mais la famille de Ballancourt n'a pasfini de l'étonner. Le gentleman-cambrioleur saura-t-il percer ses secrets et mettre la main sur le magot ?