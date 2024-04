Enzo Ferrari, l'homme et la machine

"UN LIVRE FASCINANT ET PROVOCATEUR" The Observer Enzo Ferrari a créé une marque iconique, posé les bases de la voiture de course et dominé le sport automobile pendant près de soixante-dix ans. Pourtant, l'homme que l'on surnommait le "Pape du Nord" vivait presque comme un ermite. Une seule obsession, quasi maladive : la vitesse. Brock Yates, dont le livre a inspiré le biopic Ferrari, perce les mystères de la légende et aborde ses zones d'ombre : sa vie personnelle, ses étranges relations avec son fils illégitime, les secrets du marketing de l'entreprise et de la création de son image. Il lève aussi le voile sur l'homme d'affaires et ses liens avec les forces fascistes de Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale. Enzo Ferrari, adulé par la presse, capable de tout sacrifier pour sa passion de la gagne, poussait ses équipes et ses pilotes au bord de la folie et parfois de la mort. Plongez dans l'histoire mythique du sport automobile. Brock Yates était journaliste pour la presse écrite et la télévision américaine, scénariste et écrivain. Le 26 janvier 2017, il est entré au Hall of Fame du sport automobile américain. Il est l'auteur de la biographie de référence d'Enzo Ferrari.