Un récit fort et poétique sur les Justes ces anonymes qui sauvèrent des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale au péril de leur vie Des drapeaux rouges barrés de noir flottent sur la ville les soldats sont partout Et des gens disparaissent Des "gens comme eux" Sarah et sa petite soeur désormais seules vont découvrir le vrai visage de "l'ogre d'en bas" cet homme au regard noir mais au coeur juste Un album délicat sur la question des apparences du courage et de ce qui fait notre humanité