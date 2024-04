Les 6 hormones qui vont révolutionner votre vie

Comment apprendre à générer naturellement ocytocine dopamine sérotonine cortisol endorphines et testostérone Nos hormones affectent à peu près tout ce qui se passe dans notre corps y compris la façon dont nous pensons et ressentons Grâce à la compréhension de six substances clés - dopamine bonheur ocytocine attachement sérotonine satisfaction cortisol concentration endorphines euphorie et testostérone assurance et avec des exercices simples apprenez à optimiser l'usine chimique de votre corps et à obtenir des effets durables dans votre vie