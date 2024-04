L'Ile des esclaves. Suivi d'un groupement thématique "Le travestissement au théâtre"

La pièce de Marivaux sur les rapports " maîtres-valets " dans une édition tout en couleurs, adaptée à tous les profils de lecteurs et enrichie de nombreux outils pédagogiques. En lien avec les objets d'étude " Individu et société : confrontations de valeurs " (4e) et " Dénoncer les travers de la société " (3e). Le texte Après leur naufrage, Iphicrate et Euphrosine, accompagnés de leurs valets Arlequin et Cléanthis, se retrouvent sur une île où règne une étrange loi. Le temps de leur séjour, les maîtres sont ainsi contraints - pour se guérir de leur orgueil - d'échanger leur rôle avec leurs serviteurs. De cette inversion naît une comédie satirique au rythme enlevé, qui nous invite à réfléchir sur les rapports de domination sociale. La citation " Vous avez été leurs maîtres, et vous en avez mal agi ; ils sont devenus les vôtres, et ils vous pardonnent ; faites vos réflexions là-dessus. " (Trivelin dans L'Ile des esclaves) Les outils pédagogiques dans l'ouvrage - un avant-texte pour préparer la lecture - des lectures actives au fil du texte - des repères sur le théâtre au XVIIIe siècle et sur l'utopie - un parcours de lecture analytique en 7 étapes - des ateliers interdisciplinaires (mime, mise en scène, philosophie...) - un groupement thématique : " Le travestissement au théâtre " - une enquête : " Quels ont été les combats des Lumières ? " Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur https : //mesmanuels. fr/ (Lien -> https : //mesmanuels. fr/)), une version enrichie, projetable en classe