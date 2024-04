Elle, c'est Sixtine, une jeune femme éprise de liberté qui vit au bord de l'océan Atlantique. Elle ne désire rien de plus et ce n'est pas l'héritage qu'elle reçoit qui pourrait tout changer. Lui, c'est Dalton, un grand chien triste, qui n'a plus les clés du bonheur, enfermé depuis de longues années dans un chenil. Sixtine, en l'adoptant, n'imaginait pas à quel point il allait bouleverser sa vie... En même temps, sa soeur Jeanne, new-yorkaise d'adoption, revient en France. Elles ne se sont pas vues depuis vingt ans. Sauront-elles se retrouver ? Far Ouest a reçu en 2008 le prix Fernand-Méry et le prix de la Centrale canine. Fanny Brucker vit en Charente-Maritime. Elle est l'auteure de plusieurs romans parus chez JC Lattès : J'aimerais tant te retrouver (2009), Ils diront d'elle (2011) et Garonne (2012).