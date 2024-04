A Returner's Magic Should be Special T02

Le Labyrinthe des Ombres, la pire catastrophe que l'humanité ait jamais connue, s'est ouvert sur Terre. Desir Herrman est l'un des derniers survivants, mais il échoue à la dernière étape et doit assister à la destruction du monde. Il se réveille et découvre qu'il est revenu 13 ans plus tôt, à son entrée à l'académie de magie. Il a alors trois ans pour s'entraîner avant l'apocalypse.