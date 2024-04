Luca, vétérinaire draconique. Tome 1

Soins aux créatures magiques dans un monde garanti sans sorciers Les vétérinaires draconiques soignent des créatures de formes extrêmement diverses appelées "dragons" Luca rêve de pratiquer ce métier afin de suivre les traces de son père qui était vétérinaire draconique des armées Avec l'aide de Chloé et de Gilla ses camarades de promotion à l'institut supérieur des sciences draconiques de Kogniel où elles sont formées en tant qu'assistantes vétérinaires Luca soigne les dragons qui souffrent avec tant de passion qu'elle se dispute parfois avec son entourage &NewLine ; Après Terrarium et ses vaisseaux à l'abandon Yuna Hirasawa plonge dans un univers tout aussi onirique la fantasy en plus Une école des dragons des rivalités sans oublier le destin d'un parent disparu... La jeune Luca vétérinaire draconique vous invite à un voyage d'écailles et de brise