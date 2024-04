Une histoire des refuges de montagne

Ce sont des lieux à part où se jouent des huis clos d'altitude Des lieux de passage de départ de retour les refuges de montagne L'alpiniste François Damilano aime à dire qu'il n'y a pas d'alpinisme sans récit Dans ce récit bien sûr les alpinistes tiennent le premier rôle Leurs aventures exploits tragédies nous tiennent en haleine Leurs épopées sont incontournables mais il en est une qui ne l'est pas moins C'est celle qui a découlé de l'idée de construire dans les hauts lieux afin de donner un abri à ceux qui y passent C'est la grande aventure des refuges Du Grand-Saint-Bernard au Goûter leur existence même constitue souvent une prouesse pour ceux qui les ont construits et la vie de ceux qui gardent ces lieux et nous y accueillent interpelle toujours par sa singularité Monter en refuge c'est partir ailleurs larguer les amarres pour s'élever Les aventures s'y préparent s'y finissent s'y racontent Parfois elles en restent là Souvent ce refuge est la condition essentielle pour que ces aventures puissent s'imaginer et peut-être voir le jour Aucun doute le refuge a toute sa place dans le grand récit de l'altitude Du moins dans nos contrées où il est partie intégrante de notre rêve de montagne Quel alpiniste n'a pas rêvé d'une nuit à l'Aigle Alors à nouveau allons là-haut vers ces cabanes visiter leur histoire leur présent et peut-être imaginer leur futur Et dans le casting donnons les premiers rôles