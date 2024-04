Sweet Home Tome 1

C'est le destin qui nous a réunis... On est les amants maudits, comme Roméo et Juliette, mais contrairement à eux, on a toute la vie pour se découvrir. Je te promets que je ferai tout pour qu'on vive heureux jusqu'à la fin des temps... Molly, brillante étudiante d'Oxford, a appris à ses dépens que ceux qu'on aime finissent toujours par nous quitter. Elle n'a plus grand-chose à espérer de sa vie en Angleterre quand elle s'envole pour l'Alabama. Le dépaysement est total, et c'est une nouvelle vie qui s'offre à elle. Tout est si différent ici - plus lumineux, plus vivant. L'étudiante découvre la passion des Américains pour le football et succombe au charme de Roméo, quarterback au corps d'Apollon, mascotte de l'université. Cette rencontre inattendue entre deux êtres que tout oppose va changer sa vie à jamais. Mais ces Roméo et Juliette des temps modernes parviendront-ils à surmonter les obstacles qui se dressent devant eux ? " Une romance maîtrisée dans la lignée de Beautiful Disaster. " Romance Readers