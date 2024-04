Maître de ses chakras, Maître de sa vie. Selon les enseignements des anges Xedah et de l'archange Michaël

Découvrez les secrets des sept chakras principaux, centres d'énergie de l'âme, dans cet ouvrage exceptionnel. Transmises par les anges Xedah et l'archange Michaël par l'entremise médiumnique de Marie Lise Labonté, ces connaissances uniques sont adaptées à notre monde actuel. Faites en vous-même l'expérience de l'activation des chakras, d'une manière simple et pratique, en comprenant leur impact sur votre personnalité et votre âme. A l'aide d'exercices d'exploration intérieure, apprenez à renforcer les centres qui ont le plus besoin d'attention et à percevoir les messages de votre âme pour évoluer.