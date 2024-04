Votre transformation commence maintenant !

Grâce à mon entraînement spécifique et mes conseils nutrition, déjà plus de 1 500 personnes ont trouvé leur silhouette idéale ! Tout est calibré pour que vous ayez le résultat escompté de la manière la plus simple et la plus rapide possible. La nutrition est l'un des piliers de votre évolution. Sans nutrition adéquate, les efforts à la salle ne sont pas récompensés. Dans votre façon de vous nourrir pour changer votre corps, tout compte : la composition des aliments, la quantité à consommer, le moment où ceux-ci sont pris ... Ce guide vous donnera : - toutes les bases de la nutrition nécessaires à l'évolution de votre corps - l'entraînement spécifique et détaillé à adopter pour prendre de la masse ou perdre du poids - plus de 60 exercices ultra efficaces (illustrés par des photographies) - un programme pas à pas pour des résultats en 8 semaines seulement