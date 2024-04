Management humain. Une approche renouvelée de la GRH et du comportement organisationnel

Une perspective humaniste de la GRH et du comportement organisationnel Réduire les hommes et les femmes à des ressources n'est ni acceptable, ni même efficace pour gérer la transition sociale que nous vivons. Cet ouvrage propose une alternative au modèle instrumental et financiarisé qui domine la gestion des entreprises, plaidant pour un management plus respectueux des individus et des collectifs de travail. Management Humain poursuit trois ambitions : - Réunir deux champs de connaissances et de pratiques habituellement dissociés, la gestion des ressources humaines et le comportement organisationnel - Les mettre en perspective et souligner leurs présupposés et leurs limites - Elaborer une alternative qui fasse de la réflexivité, du travail réel et de la reconnaissance les fondements du sens au travail, de l'engagement des individus, de la communauté de travail. Richement documentée, actualisée, cette troisième édition approfondit et introduit des notions clés du Management Humain, telles que la communauté de travail, la reconnaissance, la soutenabilité et la déontologie.