Freaking romance. Tome 1

Chaque relation a ses propres obstacles&NewLine ; Pour ce couple ils sont cosmiques Zylith tout juste majeure se retrouve à la rue pour avoir désobéi à ses parents Dans sa recherche d'un appartement elle découvre le logement parfait lumineux spacieux pas cher et surtout hanté par un mystérieux et très beau jeune homme Il ne semble pas la voir et dès qu'elle le touche il disparaît... Mais qui a dit que toutes les relations commençaient de manière idéale