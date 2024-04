Paris 1850-1950. 15 parcours fléchés pour les passionnés d'histoire

PARIS 1850-1950 Regarder les émissions de vulgarisation historique bien installé devant la télé c'est fini Aujourd'hui les amateurs d'histoire chaussent leurs baskets et partent en balade à la recherche des vestiges du passé&NewLine ; Et le meilleur guide pour partir à la découverte de notre patrimoine c'est Alexis Lecomte alias histoirederue influenceur de talent qui dépoussière notre rapport à l'histoire de France entre joyeuse érudition et culture à la coule&NewLine ; &NewLine ; Ce guide très illustré propose 15 itinéraires détaillés pour explorer la capitale au tournant du XXe siècle de 1850 à 1950 - période historique bien dans l'air du temps&NewLine ; Au programme &NewLine ; 1 Paris Passages&NewLine ; 2 La rive gauche de Victor Hugo 3 Le Paris d'Haussmann 4 Le ventre de Paris&NewLine ; 5 Les derniers feux de la Commune 6 Les légendes de Montmartre&NewLine ; 7 Le Paris des expos universelles&NewLine ; 8 Le Paris coquin&NewLine ; 9 Le Paris Art nouveau&NewLine ; 10 L'heure du crime &NewLine ; 11 Le Paris Art déco&NewLine ; 12 Paris folle capitale&NewLine ; 13 Montparnasse for ever 14 Paris-Berlin&NewLine ; 15 Un cabinet de curiosités à ciel ouvert Pour chaque itinéraire une carte détaillée une promenade déroulée étape par étape avec photos à l'appui pour mieux se repérer des anecdotes des encarts pour en apprendre toujours plus