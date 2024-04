Be kind. Un guide pour plus de bienveillance

Les petits gestes de gentillesse quotidiens peuvent faire toute la différence. Chaque fois que vous vous montrez attentionné envers les autres, cela se transmet. Souriez à quelqu'un, il sourira à la personne suivante. Et ainsi de suite, créant alors un cercle vertueux. Avant d'être bienveillant envers les autres, soyez-le envers vous-même. Vous êtes-vous déjà fait du mal à cause d'une erreur que vous avez commise ? Vous parlez-vous à vous-même avec la même considération que vous le feriez à un bon ami ? Pensez aux autres, mais aussi à vous-même - à être là pour vos amis, à vous laisser aller, à offrir un mot gentil, à pardonner et à oublier. Plus nous donnons et partageons, plus nous recevons en retour. Avec la collection "Good vibes", apprenez à déjouer les pièges de la vie et à vivre pleinement grâce aux connaissances de journalistes spécialisés dans le bien-être.