L'aube d'un nouveau monde

- Ces chaussures que j'ai aux pieds t'ont été volées par une fille au coeur bien plus grand que le tien. Elle a vu ses terres lui être arrachées, son peuple réduit en esclavage par des hommes qui pensent, comme toi, qu'ils ont tous les droits sur tout. Comme je suis triste de voir quelqu'un de ma propre famille - une famille qui, je te le rappelle, a connu la misère - devenir comme eux. A l'aube d'une nouvelle ère, tout semble possible. En 1685, l'Angleterre est au bord d'une nouvelle guerre civile. Ned Ferryman, fraîchement débarqué des Amériques, soutient la rébellion contre le roi Jacques II et jure fidélité au duc de Monmouth. Ned se retrouve alors opposé à sa soeur, Alinor, qui par l'entremise de Livia, sa belle-soeur, est impliquée dans un plan secret visant à sauver la reine Marie-Béatrice. En récompense de leurs efforts, le fils de Livia, Matthew, hérite du manoir de Foulmire, dans les marais où a grandi Alinor. Celle-ci, qui n'était jadis qu'une servante, se retrouve alors à la tête d'un puissant domaine. Mais les armées du duc Monmouth sont en marche, bien décidé à renverser l'ordre établi, auquel appartient désormais Alinor. Une histoire familiale passionnante mêlant intrigues politiques et ambition personnelle, qui nous transporte des palais royaux aux côtes de la Barbade. "Une histoire tentaculaire et épique qui ravira les nombreux fans de Philippa Gregory". The Times "Un rythme haletant, une histoire palpitante et méticuleusement documentée : la quintessence de la fiction historique". Daily Express "Envoûtant ! " Woman's Own "Captivant... Les fans de l'autrice ne seront pas déçus par ce merveilleux roman". Publishers Weekly