Unité d'Élite - Tome 2

Alyssandra, alias Jessi, est de retour en enfer. Prisonnière d'un cartel colombien. Sauf que, cette fois, son équipe s'organise pour la sauver. Avec à sa tête, Woody, bien déterminé à faire la lumière sur leur histoire commune. Lui qui pensait Jessi morte depuis des années, le voilà confronté à une toute nouvelle réalité : elle est en vie, fait partie du Black Squadron et reste hantée par leur passé. Entre séduction et quête de vérité, la relation de Woody et Jessi promet d'être aussi enflammée... que périlleuse !