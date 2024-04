Politique et mystique juive

L'auteur propose un éclairage original sur la notion de dialogue en politique en s'appuyant sur sa connaissance de la littérature rabbinique, du livre de l'Exode et sa compréhension des écrits philosophiques, depuis Platon jusqu'à Foucault. Rav Uriel Aviges démontre que le but du dialogue politique est d'accéder à une conscience mystique du divin. L'ascèse spirituelle est décrite comme étant le but et le moyen de fonctionnement de cet échange. Pour établir ce dialogue, il faut comprendre que l'on est, soi comme l'autre, une marionnette, manipulée par la même main invisible. La tradition juive stipule que la Torah est une source d'inspiration et d'enseignements pour toutes les facettes de l'existence, au service du progrès du monde. Rav Uriel Aviges en est une des rares expressions universelles et contemporaines en langue française, dans la lignée d'Emmanuel Levinas et Benny Levy. Ainsi ce livre présente-t-il certaines de ses réflexions basées sur son étude, hors des sentiers battus, sur des questions aussi diverses que l'Islam et son agenda messianique, la relation masculin-féminin, l'homosexualité et le genrisme, les notions d'intuition, de libéralisme économique ou d'écologie.