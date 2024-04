J'accompagne mon enfant autiste

Cet ouvrage a pour objectif d'apporter des informations les plus utiles concernant le TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) et le parcours des enfants autistes en France, de l'annonce du diagnostic à la mise en place d'interventions spécialisées. Le " spectre " de l'autisme est très large (des signes autistiques " légers " avec de bonnes capacités intellectuelles aux troubles sévères du développement, sans langage) : Il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement précoce. De nombreux progrès ont été faits en France dans le domaine du diagnostic, de la prise en charge ou de la scolarisation mais le parcours des enfants et de leur famille est encore souvent complexe, et les ressources encore inégales sur le territoire. Cet ouvrage s'adresse doncaux parents et est susceptible d'intéresser le grand public et les professionnels. Conçu par l'équipe du Centre de Ressources Autisme PACA (Marseille), l'ouvrage est coordonné par le Pr François Poinso- directeur du CRA depuis 2005, chef de service de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent au CHU de Marseille, professeur à la Faculté de Médecine - et le Dr Marine Viellard- psychiatre des Hôpitaux, pédopsychiatre, responsable de l'équipe du CRA à Marseille.